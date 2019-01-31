رياضة | علي لطفي يغيب عن تدريب الأهلي قبل مواجهة سيمبا التنزاني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر علي لطفي يغيب عن تدريب الأهلي قبل مواجهة سيمبا التنزاني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

غاب علي لطفي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن مران الفريق الأحمر الجماعي اليوم الخميس، والمقام على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة.

ويعاني حارس الأهلي من الإصابة في الكتف، تعرض لها في إحدى تدريبات الفريق الأحمر قبل المواجهة الماضية أمام وادي دجلة.

ويستعد الأهلي لمواجهة سيبما التنزاني بعد غد السبت على ستاد برج العرب بالإسكندرية في الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

لاسارتي يجتمع بثلاثي الأهلي قبل مواجهة سيمبا التنزاني

عقد الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة خاصة مع الثلاثي أيمن أشرف وكريم نيدفيد ومحمد شريف لاعبو الفريق الأحمر قبل انطلاق المران الصباحي اليوم الخميس على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة.

وتحدث لاسارتي مع اللاعبين الثلاثة حول بعض الأمور الفنية، وأهمية المباراة المقبلة أمام سيمبا التنزاني، ومنحهم بعض التعليمات الفنية.

ويستعد الأهلي لمواجهة سيبما التنزاني بعد غد السبت على ستاد برج العرب بالإسكندرية في الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

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