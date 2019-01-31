شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل المتوقع لمباراة إنتر ميلان ولاتسيو في ربع نهائي كأس إيطاليا والان مع التفاصيل

السعودية نيوز365- يستضيف نادي إنتر ميلان نظيره لاتسيو في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم، ضمن منافسات ربع نهائي كأس إيطاليا على ملعب "جوزيبي مياتزا".

وتأهل الميلان إلى ربع نهائي كأس إيطاليا بعدما أكتسح بينفينتو بنتيجة 6-2 فى دور الـ 16، فيما تأهل لاتسيو إلى دور الـ 8 بعد عبور نوفارا بأربعة أهداف مقابل هدف.

التشكيل المتوقع لفريق ميلان الليلة:

حراسة المرمى: سمير هاندانوفيتش.

خط الدفاع: سيدريك سواريس- ميلان سكريِنيار- جواو ميراندا- كوادو أسامواه

خط الوسط: مارسيلو بروزوفيتش- ماتياس فيسينو- بوليتانو- جواو ماريو- إيفان بيريسيتش

خط الهجوم: ماورو إيكاردي

وستنقل مباراة إنتر ميلان ولاتسيو في كأس إيطاليا عبر قناة سكاي سبورت إيطاليا HD على القمر الصناعي الأوروبي هوت بيرد.