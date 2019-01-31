شكرا لقرائتكم خبر عن سجل مواجهات انتر ميلان ولاتسيو في مختلف البطولات والان مع التفاصيل

يستضيف اليوم فريق انتر ميلان نظيره لاتسيو في المباراة المثيرة التي تجمع الفريقين على ملعب "جوزيبي مياتزا" بتمام العاشرة مساء في إطار منافسات ربع نهائي كأس إيطاليا.

ويهدف الفريقين للحاق بالثلاثي المتأهل لنصف نهائي الكأس، ميلان الذي فاز على نابولي 2 - 0، فيورنتينا بعد اكتساحه لروما 7 - 1 وأتالانتا الذي حقق أكبر مفاجاءات البطولة بأقصائه لحامل اللقب يوفنتوس عقب الفوز عليه بثلاثية نظيفة.

سجل مواجهات الفريقين في مختلف البطولات

تواجه الفريقين في 170 مباراة، نجح الانتر في الفوز بـ70 مباراة، بينما فاز لاتسيو في 42 مواجهة، وسيطر التعادل على 58 لقاء بين الفريقين.

تمكن الانتر من تسجيل 269 هدفا، بينما أحرز لاتسيو 189، ويعد جوسيبي دي مياتزا أسطورة الأنتر هو هداف المواجهة بتسجيله 16 هدف.