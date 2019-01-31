شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل المتوقع لمباراة ريال مدريد وجيرونا في كأس ملك إسبانيا والان مع التفاصيل

السعودية نيوز365- يخوض فريق ريال مدريد مباراة يغلب عليها طابع القوة والإثارة ضد نظيره جيرونا في تمام الساعة العاشرة والنصف مساءاً، في إياب ربع نهائي كأس ملك أسبانيا، ويحتضن ملعب "مونتيليفي" أحداث اللقاء.

ومن المتوقع أن يكون تشكيل ريال مدريد كالتالي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

خط الدفاع: مارسيلو - سيرخيو راموس - رافائيل فاران - داني كارباخال

خط الوسط: داني سيبايوس - كاسيميرو - لوكا مودريتش

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور - كريم بنزيمه - ماركو أسينسيو

وسيتم نقل مباراة ريال مدريد مع جيرونا في كأس ملك إسبانيا عبر البث المباشر والحي على قناة bein sports .3 HD