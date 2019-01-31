شكرا لقرائتكم خبر عن من يقدر علي إيقاف برشلونة في وجود ليونيل ميسي؟ والان مع التفاصيل

الخليج 365 - قدم فريق برشلونة الإسباني أداءًا قويًا أمام إشبيلية، خلال المواجهة التي جمعت بينهم علي ملعب الكامب نو مساء أمس الأربعاء، في إياب دور ربع النهائي من كأس ملك إسبانيا.

وسحق النادي الكتالوني نظيره بسداسية مقابل هدف، ليتأهل إلي الدور قبل النهائي للبطولة، بعد أن كانت مباراة الذهاب تشير إلي نتيجة 2-0 للنادي الأندلسي.

وأبرزت صحيفة الماركا الإسبانية، هذا الفوز بأن برشلونة مع ليونيل ميسي، لا يوجد يقدر علي إيقافه، ومازال يحارب في جميع الإتجاهات علي تحقيق الثلاثية.

وأشارت: يتصدر جدول ترتيب الدوري الإسباني، أنه زعيم الليغا، حيث يتصدر بفارق 5 نقاط عن أقرب منافسيه أتليتكو مدريد، وبفارق 10 نقاط عن غريمه التقليدي ريال مدريد.

وأضافت: يصل إلي نصف نهائي كأس ملك إسبانيا بجدارة واستحقاق بعد ريمونتادا تاريخية أخري، وذلك بعد أن أنتصر بسداسية علي إشبيلية.

وأختتمت: الاهم لدي برشلونة هو هاجس تحقيق دوري أبطال أوروبا، بعد غياب 3 سنوات، حيث كان تتويج في 2015 أمام يوفينتوس.