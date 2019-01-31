شكرا لقرائتكم خبر عن انتر ميلان ولاتسيو.. موعد المباراة والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل
الخليج 365- يلتقي اليوم فريق انتر ميلان مع نظيره لاتسيو في المباراة التي تقام على ملعب "جوزيبي مياتزا" ضمن مافسات دور ربع النهائي لبطولة كأس إيطاليا.
موعد مباراة انتر ميلان ولاتسيو بربع نهائي كأس إيطاليا
تقام مباراة انتر ميلان ولاتسيو في تمام الساعة العاشرة مساء.
القنوات الناقلة لمباراة انتر ميلان ولاتسيو بربع نهائي كأس إيطاليا
تنقل مباراة انتر ميلان ولاتسيو على قناة سكاي سبورت إيطاليا HD
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