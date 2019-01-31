شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة ميلان ولاتسيو في ربع نهائي كأس إيطاليا والان مع التفاصيل

السعودية نيوز365- يستضيف نادي إنتر ميلان نظيره لاتسيو في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم، ضمن منافسات ربع نهائي كأس إيطاليا على ملعب "جوزيبي مياتزا".

وتأهل الميلان إلى ربع نهائي كأس إيطاليا بعدما أكتسح بينفينتو بنتيجة 6-2 فى دور الـ 16، فيما تأهل لاتسيو إلى دور الـ 8 بعد عبور نوفارا بأربعة أهداف مقابل هدف.

ويتطلع كلا الفريقين لتحسين الأوضاع والعودة من جديد إلى نغمة الانتصارات، بعد خسارة الميلان ضد تورينو بهدف نظيف في الجولة الـ 21 من مسابقة الكالتشيو.

وخسارة لاتسيو على ملعبه ضد يوفنتوسبهدفين مقابل هدف بنفس الجولة من الدوري الإيطالي.

وستنقل مباراة إنتر ميلان ولاتسيو في كأس إيطاليا عبر قناة سكاي سبورت إيطاليا HD على القمر الصناعي الأوروبي هوت بيرد.