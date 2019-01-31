شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة مولودية الجزائر والمريخ في كأس زايد والان مع التفاصيل

السعودية نيوز365- يستضيف نادي مولودية الجزائر نظيره المريخ السوداني في تمام الساعة الثامنة مساءاً، ضمن ذهاب ربع النهائي.

ويسعى المريخ استكمال مشواره في البطولة والوصول لأبعد نقطة والفوز باللقب، ويقابل المريخ اليوم منافس جزائري أخر بعدما تواجه مع اتحاد العاصمة في الدور السابق.

ويمتلك مولودية الجزائر نفس الطموح للفوز بالبطولة العربية 2019 وخاصة بعدما تفوق في الدور السابق على النصر السعودي.

وتنقل قناة أبوظبى 1أحداث المباراة بين الفريقين