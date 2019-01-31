شكرا لقرائتكم خبر عن ريال مدريد وجيرونا بكأس أسبانيا.. موعد المباراة والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل

الخليج 365- يحل اليوم ريال مدريد ضيفا ثقيلا على منافسه جيرونا في المباراة التي تجمع بينهم ضمن منافسات إياب ربع نهائي كأس ملك أسبانيا.

ويامل الفريق الملكي في ضمان التأهل لنصف النهائي وتكرار الفوز على الفريق الكتالوني، بعدما سبق وانتصر عليه في مباراة الذهاب التي أقيمت على ملعب "سانتياجو برنابيو" بأربعة أهداف مقابل هدفين

يحظى ريال مدريد اليوم بفرصة جديد للبرهنة على اللحظة الرائعة التي يعيشها على مستويات اللعب والنتائج، حيث فاز المرينجي بحزمٍ في المباريات الثلاث الأخيرة وسيحاولون تحقيق فوزهم الرابع في المباراة الأخيرة في شهر يناير المزدحم، الذي خاضوا فيه تسع مباريات (5 في الليجا و4 في الكأس).

وقال سولاري في المؤتمر الصحفي عشية اللقاء "نريد خوض مباراة جدية على غرار مباراة الذهاب وحسم التأهل للدور المقبل".

يصل رجال سولاري معززين بأرقامٍ إيجابية لتحقيق غايتهم، فهم الفريق الأكثر تهديفاً في المسابقة (17 هدفاً في 5 مباريات: متوسط 3,4 هدفاً في المباراة الواحدة).

صلابة في مونتيليفي

حتى عطلة الأسبوع الماضي، حافظ جيرونا على سجله خالٍ من الهزائم في سبع مباريات متتالية على أرضه، وسيحاول استغلال عاملي الأرض والجمهور للتأهل للمرة الأولى في تاريخه إلى نصف نهائي كأس الملك، إن الفريق الكتالوني هو، إلى جانب ذلك، أحد أكثر الفرق تهديفاً في المسابقة، برصيد 10 أهداف.

يعد كرانيل ولوزانو أفضل هدافي الفريق، بهدفين لكلٍ منهما، ينتظر فالنسيا، بيتيس وبرشلونة الفائز في هذه المباراة في قرعة نصف النهائي.

موعد مباراة ريال مدريد وجيرونا بربع نهائي كأس ملك أسبانيا

تقام مباراة ريال مدريد وجيرونا بربع نهائي كأس ملك أسبانيا في تمام العاشرة والنصف مساء

ملعب مباراة ريال مدريد وجيرونا بربع نهائي كأس ملك أسبانيا

تقام مباراة ريال مدريد وجيرونا بربع نهائي كأس ملك أسبانيا على ملعب "مونتليفي" معقل فريق جيرونا

القنوات الناقلة مباراة ريال مدريد وجيرونا بربع نهائي كأس ملك أسبانيا

تنقل مباراة ريال مدريد وجيرونا برنع نهائي كأس ملك أسبانيا على قناة bein sports 3hd