شكرا لقرائتكم خبر عن التناقض يحوم حول راكيتيتش في مفارقة غريبة والان مع التفاصيل

الخليج 365 - يعيش الكرواتي إيفان راكيتيتش حالة من الترقب الشديد، حول غموض مستقبله مع برشلونة الإسباني، سواء بالإستمرار أو الرحيل.

وكشفت صحيفة الموندو ديبورتيفو الإسبانية، عن وجود تناقض رئيسي في مسألة راكيتيتش، هل سيكمل في برشلونة، أم سيرحل الصيف المقبل.

وأوضحت: أن المدرب إرنستو فالفيردي يحتاج للكرواتي، ويعتبره أساسيًا لتوازن الفريق، ويعد عنصر مهمًا في تشكيلة المدرب الإسباني.

وأشارت الموندو: ولكن قد يحتاج برشلونة إلى أموال من بيعه في يونيو لموازنه الحسابات، خاصة بعد أن تعاقد البلوجرانا مع فرينكي دي يونغ لاعب وسط أياكس أمستردام.

وكان النادي الكتالوني حصل علي خدمات دي يونغ بدءًا من الصيف المقبل، مقابل 75 مليون يورو، بالإضافة إلي 11 مليون يورو كمتغيرات.

ومع كل هذا يعيش راكيتيتش في مفارقة لم تحدد بعد، مع العلم أنه لعب 71 مباراة العام الماضي، وهو الأكثر مشاركة في أوروبا.

وسجل راكيتيتش الهدف الثاني من ريمونتادا برشلونة خلال مواجهة إشبيلية بالامس في إياب كأس ملك إسبانيا علي ملعب الكامب نو، وانتهت المباراة بنتيجة 6-1، ليتأهل البارسا إلي قبل نهائي كأس الملك.

ويعتبر هدف راكيتيتش هو الثالث ضد إشبيليه بعد 17 مباراة لعبها ضد إشبيليه منذ إنتقاله لبرشلونة في صيف 2014.