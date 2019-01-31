شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة ريال مدريد وجيرونا في كأس ملك إسبانيا والان مع التفاصيل

السعودية النيوز365- يخوض فريق ريال مدريد مباراة يغلب عليها طابع القوة والإثارة ضد نظيره جيرونا في تمام الساعة العاشرة والنصف مساءاً، في إياب ربع نهائي كأس ملك أسبانيا، ويحتضن ملعب "مونتيليفي" أحداث اللقاء.

وكانت مباراة ذهاب دور ربع نهائي كأس الملك بين الفريقين قد انتهت بفوز ريال مدريد بأربعة أهداف مقابل هدفين.

ويكفي فريق ريال مدريد التعادل السلبى أو الهزيمة بهدف على الأقل من أجل التأهل إلى نصف نهائي كأس ملك أسبانيا، خاصة وأنه قد حسم مواجهة الذهاب لصالجة بنتيجة برباعية بملعب "سانتياجو برنابيو" الخميس الماضي.

وستكون المباراة مذاعة على قناة beIN SPORTS HD 1.