شكرا لقرائتكم خبر عن أبرزها ريال مدريد وجيرونا..تعرف على مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل

السعودية نيوز365- تقام اليوم الخميس 31-1-2019 العديد من المباريات الهامة فى مختلف ملاعب العالمية والعربية و أبرزها مواجهة ريال مدريد ضد جيرونا فى إياب ربع نهائي كأس ملك أسبانيا. مواعيد مباريات كأس ملك أسبانيا جيرونا x ريال مدريد يواجه نادي ريال مدريد نظيره جيرونا مساء اليوم الخميس في تمام الساعة العاشرة والنصف في إياب ربع نهائي كأس ملك أسبانيا، وتنقل قناة beIN SPORTS HD 1 أحداث اللقاء. مواعيد مباريات كأس إيطاليا اليوم إنتر ميلان x لاتسيو يستضيف نادي إنتر ميلان نظيره لاتسيو في تمام الساعة العاشرة مساءاً ضمن منافسات ربع نهائي كأس إيطاليا وتنقل قناة سكاي سبورت إيطاليا HD على القمر الصناعي الأوروبي هوت بيرد أحداث اللقاء. مواعيد مباريات كأس زايد للأندية الأبطال اليوم مولودية الجزائر x المريخ السوداني يواجه نادي المريخ السوداني نظيره مولودية الجزائر في تمام الساعة الثامنة مساءاً، ضمن ذهاب ربع النهائي وتنقل قناة أبوظبى 1أحداث اللقاء.

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