شكرا لقرائتكم خبر عن ريمونتادا برشلونة أمام إشبيلية حديث الصحافة الأسبانية والان مع التفاصيل

الخليج 365- أفردت الصحف الأسبانية اليوم مساحات واسعة للحديث عن الفوز الكبير الذي حققه برشلونة على ضيفه إشبيلية 6 - 1 في المباراة التي جمعت بينهم على ملعب "كامب نو" ضمن منافسات إياب دور ربع النهائي لبطولة كأس أسبانيا.

وتأهل الفريق الكتالوني لدور نصف النهائي بعد الريمونتادا أمام الفريق الأندلسي، حيث تعرض البارسا لخسارة بهدفين دون رد في مباراة الذهاب التي أقيمت على ملعب "راموس سانشيز بيثخوان"، وكان يحتاج للفوز بأكثر من هدفين لضمان التأهل ليتأهل برشلونة 6 - 3 بمجموع المواجهتين.

وعنونت صحيفة سبورت، " ثنائية كوتينهو لإستعادة ذاته، سمح ليو ميسي لزميله بتنفيذ ركلة الجزاء لأنه يعلم ان شريكه بحاجة لكسب الثقة".

وتابعت الصحيفة الكتالونية، "للموسم التاسع على التوالي، برشلونة يصل لنصف نهائي كأس الملك".

كما أبرزت صحيفة "موندوديبورتيفو" العرض الخيالي للبارسا أمام الفريق الأندلسي قائلة، "سحر أخر".

وأضافت، " أعطى ميسي ركلة الجزاء لكوتينهو لكسب الثقة من جديد، وبدأ مهرجاناً بتسجيل البرازيلي هدفه الثاني وليو أنهى النتيجة".

وعنونت صحيفة "آس"، " برشلونة يريد الـ كوبا، البلوجرانا قلب النتيجة على إشبيلية، الذي أضاع ركلة جزاء كانت من الممكن أن تغير مجريات المباراة".