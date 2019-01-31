كيف أستعاد كوتينهو ذاته مع برشلونة؟

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الخليج 365 - قدم البرازيلي فيليب كوتينهو لاعب برشلونة الاسباني، أداءًا مميزًا خلال مباراة إشبيلية أمس الأربعاء علي ملعب الكامب نو، في بطولة كأس الملك.
وأنتصر البلوجرانا بنتيجة عريضة بإحرازه نصف دسته أهداف في شباك الفريق الاندلسي، مقابل هدف وحيد للضيوف، مما سمح لهم بالعبور إلي السيمي فاينال بمجموع مباراتي الذهاب والإياب بنتيجة 6-3.
وقالت صحيفة السبورت الكتالونية: إحراز كوتينهو هدفين من السداسية، جعلته يستعيد ذاته وبريقه مرة اخري.
وأضافت السبورت: عندما أحرز الهدف الاول من ركلة جزاء أستعاد بعد الثقة، بعد أن سمح له زميله ليونيل ميسي بتنفيذ الركلة من أجل كسب الثقة.
وكان كوتينهو: عبر عن سعادته بتسجيله هدفين، ويتمني أن تسير الأمور كما يجب أن تكون، وأكد انه لم يتوقف عن العمل وبذل الجهد.
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