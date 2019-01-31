رسميًا.. المصري يدعم هجومه بالتعاقد مع النيجيري أوستين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - شريف عادل:

أعلن مجلس إدارة نادي المصري البورسعيدي برئاسة سمير حلبية، التعاقد رسميًا مع المهاجم النيجيري أوجستين أمامشي أوجوي والملقب بـ"أوستين أموتو" ليدعم هجوم الفريق الساحلي خلال الفترة المقبلة.

وأفاد الموقع الرسمي للمصري، أن صاحب الـ26 عامًا وقع على عقد مع النادي البورسعيدي يمتد لثلاثة مواسم ونصف اعتبارًا من فترة الانتقالات الشتوية الحالية وحتى نهاية الموسم (2021 - 2022).

أوستين خاض العديد من التجارب مع أندية واري وولفز النيجيري وكيلانتان الماليزي وملاطيا سبور التركي وترجي جرجيس التونسي وبوهانج الماليزي.

وسبق وأن انضم المهاجم النيجيري لصفوف منتخب بلاده الأوليمبي تحت 23 عامًا وذلك خلال عام 2014.

وأشار الموقع الرسمي للمصري، إلى أن أوستين من المقرر أن ينضم لصفوف المصري خلال الفترة المقبلة، في ظل استعدادات الفريق البورسعيدي لمواجهة الاتحاد السكندري في الرابع من الشهر المقبل ضمن مباريات الجولة 21 من مسابقة الدوري.

وسيكون أوستين الأجنبي الرابع في صفوف المصري حيث يتواجد حاليًا في قائمة الأخضر الثلاثي البوركيني سعيدو سانبوري والنيجيريين إيميكا إيزي وإزيكيل باسي.