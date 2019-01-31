شوبير: على الجميع التعايش مع وضع الدوري.. البعض يجلس في "التكييف" ويصدر بيانات

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):

قال أحمد شوبير نائب رئيس اتحاد الكرة، إن على الجميع التعايش مع الوضع التي تعيشه مسابقة الدوري.

وتابع في تصريحات لبرنامجه على إذاعة "أون سبورت": "الأمن أحيانا يطالب بتأجيل مباراة، ويقوم اتحاد الكرة بتأجيلها، لابد أن يتعايش العالم مع ما نعيش فيه".

وواصل "مش كل واحد قاعد في التكييف يقوم ضارب بيانين".

وواصل "بلندنا تريد مساعدة الجميع، ومدربينا هم من صنعوا كرة القدم في العالم العربي".