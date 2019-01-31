الإسماعيلي يوافق على إعارة الوحش للمقاصة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - شريف عادل: وافق مجلس مجلس إدارة نادي الإسماعيلي برئاسة إبراهيم عثمان، على إعارة لاعب الوسط عمر الوحش إلى صفوف مصر المقاصة خلال سوق الانتقالات الشتوية. وقال مصدر من داخل مجلس إدارة نادي الإسماعيلي في تصريحات خاصة لمصراوي، إن الوحش سيخرج لصفوف المقاصة على سبيل الإعارة لمدة ستة أشهر. وأضاف المصدر، أن الصفقة ستحسم خلال الساعات القليلة المقبلة بعد حصول نادي المقاصة على موافقة إدارة الإسماعيلي. وشارك الوحش البالغ من العمر 23 عامًا في 11 مباراة خلال هذا الموسم بواقع تسع مباريات في الدوري ومباراة في كأس مصر وأخرى في مسابقة دوري أبطال إفريقيا.

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