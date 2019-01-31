رياضة | "محاضرة فيديو" للاعبي الأهلي استعدادا لـ"سيمبا".. وتدريبات تأهيلية لـ"إكرامي"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "محاضرة فيديو" للاعبي الأهلي استعدادا لـ"سيمبا".. وتدريبات تأهيلية لـ"إكرامي" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقد الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير للفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محاضرة بالفيديو مع لاعبي فريقه قبل انطلاق المران الجماعي اليوم الخميس على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة.

وحرص لاسارتي خلال هذه المحاضرة على شرح نقاط القوة والضعف في فريق سيمبا التنزاني، وواجبات كل لاعب في المباراة.

ويستعد الأهلي لمواجهة سيبما التنزاني بعد غد السبت على ستاد برج العرب بالإسكندرية في الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

تدريبات تأهيلية لشريف إكرامي في الأهلي

أدى شريف إكرامي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريبات تأهيلية قبل انطلاق مران الفريق الأحمر الصباحي اليوم الخميس على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة.

وقام حارس الأهلي بخوض تدريبات تأهيلية بالجري حول الملعب، وخوض التدريبات بشكل منفرد.

ويستعد الأهلي لمواجهة سيبما التنزاني بعد غد السبت على ستاد برج العرب بالإسكندرية في الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويحتل الأهلي صدارة المجموعة الرابعة برصيد ٤ نقاط بالفوز على فيتا كلوب الكونغولي ٢-٠ ،والتعادل أمام شبيبة الساورة الجزائري ١-١.