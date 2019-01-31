رياضة | شاهد جميع أهداف الأسبوع 20 من الدوري المصري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شاهد جميع أهداف الأسبوع 20 من الدوري المصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يتربع مدافع الزمالك "محمود علاء" على قمة ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز في الموسم الحالي برصيد 12 هدفًا، حيث شهدت الجولة العشرين من عمر المسابقة المحلية، تسجيله هدفين لفريقه في شباك مصر المقاصة في المباراة التي انتهت بفوز الفارس الأبيض بنتيجة 4-1.

ونجح محمود علاء في معادلة الرقم القياسي المُسجل بإسم محمود فتح الله مدافع الزمالك السابق كأكثر المدافعين تسجيلًا للأهداف في موسم واحد بالدوري الممتاز، حيث سبق وسجل "فتح الله" 12 هدفًا مع الإنتاج الحربي في موسم 2015-2016، ويمتلك "علاء" فرصة ذهبية لزيادة غلته التهديفية وتحطيم رقم مدافع الزمالك السابق وتحقيق رقمًا تاريخيًا غير مسبوق في الدوري.

ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" في هذا التقرير "ضحايا" محمود علاء في الدوري الممتاز بالموسم الحالي، وكيف سجل أهدافه الـ12 في المسابقة المحلية؟:-

-ضحايا محمود علاء في الدوري:

1- الإتحاد السكندري.. هدفين (الجولة الثانية و الـ19)

2- إنبي .. هدف (الجولة الخامسة)

3- طلائع الجيش .. 3 أهداف (الجولة السادسة)

4- المقاولون العرب .. هدف (الجولة الثامنة)

5- المقاصة .. هدفين (الجولة العشرين)

6- وادي دجلة .. هدف (الجولة الـ12)

7- حرس الحدود .. هدف (الجولة الـ13)

8- بيراميدز .. هدف (الجولة التاسعة)

-كيف سجل "علاء" أهدافه في الدوري؟

جاءت 7 أهداف من أصل 12 هدفًا سجلها محمود علاء في الدوري الممتاز بالموسم الحالي، من (ركلات جزاء) وأضاع ركلة جزاء وحيدة، بينما سجل هدفين بـ(القدم اليمني)، وجاءت 3 أهداف عن طريق (الرأس).

وسجل محمود علاء هدف وحيد في الربع ساعة الأولي من المباريات (1-15 دقيقة)، بينما سجل 6 أهداف في الفترة من (30 – 45 دقيقة)، وسجل هدفين في الفترة من (45 – 60 دقيقة)، بينما سجل 3 أهداف في الفترة من (75 - 90 دقيقة)، ولم يسجل أي أهداف في الفترتين من (15-30 دقيقة)، و(60 - 75 دقيقة).