رياضة | الزمالك يحذر "كهربا"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الزمالك يحذر "كهربا" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حذر الجهاز الفني للزمالك بقيادة كريستيان جروس الدولي المصري محمود عبدالمنعم "كهربا" من تكرار الأنانية واللعب الفردي الذي ظهر عليه خلال لقاء مصر المقاصة في الدوري.

ونجح الزمالك في الفوز على مصر المقاصة بأربعة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي جمعهما مساء الثلاثاء الماضي على استاد بتروسبورت.

وطالب الجهاز الفني من "كهربا" بالتعاون مع زملائه في الملعب واستغلال كل الفرص على مرمى الخصوم، وأن يسيطر على انفعالات داخل الملعب مع الحكام.

الزمالك يحدد موعد السفر لكينيا

عدل مسؤلو الزمالك موعد سفر بعثة الفريق الأول لكرة القدم إلى كينيا استعدادا لمواجهة جورماهيا الكيني الأحد المقبل في إطار أولى مباريات دور المجموعات بالكونفدرالية.

وكان من المقرر أن تغادر البعثة فجر الخميس قبل أن يتم تعديل موعد السفر للتاسعة مساء غدا الخميس.

ومن المقرر أن يعلن جروس قائمة اللاعبين المغادرين إلى كينيا صباح الخميس.

كما قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك خوض مران غدا الخميس قبل السفر إلى كينيا جاء ذلك بعد تعديل موعد السفر لمساء غدا.

وحدد الجهاز الفني الواحدة ظهرا موعدا للمران حتى يمنح فرصة للاعبين لتجهيز أنفسهم للسفر والالتقاء بذويهم قبل السفر مساء الغد.

ومن المقرر أن يقام المران على ملعب النادي على أن يعلن جروس القائمة عقب التدريب.

ويلتقي الزمالك بفريق جورماهيا الكيني الأحد المقبل في إطار أولى مباريات دور المجموعات بالكونفدرالية.

يذكر أن الزمالك واصل تصدره لبطولة الدوري بعد الفوز على المقاصة بأربعة أهداف لهدف.