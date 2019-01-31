رياضة | اليوم.. غلق باب الانتقالات الشتوية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليوم.. غلق باب الانتقالات الشتوية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يغلق اليوم الخميس مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة المهندس هاني أبوريدة، باب القيد الشتوي للأندية، بناء على تعليمات الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا".

كان اتحاد الكرة فتح باب القيد أمام الأندية بداية من يناير الجارى ولمدة شهر وفقا لتعليمات الفيفا.

اتحاد الكرة يرد على اتهامات الأندية في بيان ناري

أكد الاتحاد المصري لكرة القدم مجددا على تقديره لكافة الأندية المشاركة في مسابقاته ، فضلا عن وقوفه منها جميعا على مسافة واحدة.

وأشار اتحاد الكرة المصري في بيان رسمي :"لا يخفى على أحد أن مسابقة الدوري الممتاز الحالية تمر بموسم استثنائي نظرا لتغير مواعيد بطولات الاتحاد الأفريقي لكرة القدم هذا الموسم ، والحرص على المشاركة الفعالة للأندية المصرية في البطولات العربية، وهو الأمر الذي عرضه السيد عامر حسين رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد على جميع الأندية المشاركة في الدوري قبل انطلاقه ، واتفق الجميع على مواجهة التحدي الصعب من أجل أن تبقى مسابقة الدوري الممتاز بشكلها المعتاد من مجموعة واحدة، وسط جهد كبير من لجنة المسابقات ورئيسها الذي يحظى بثقة اتحاد كرة القدم ويتمسك بالعمل متطوعا رغم أعباء المسئولية".

وأضاف البيان :"الاتحاد المصري لكرة القدم و هو يقدر سعي جميع الأندية من أجل مصالحها ، فإنه في الوقت نفسه يسعى للمحافظة على مصلحة المسابقة أيضا مها كان حجم الصعاب التي تواجهها ، ووفق نظامها المعمول به والملزم للجميع ، وذلك انطلاقا من واقع مسئولياته في إدارة مسابقاته ، وتبعيتها الخالصة له".

وتابع البيان :"كما يؤكد الاتحاد المصري لكرة القدم على استمرار سياسته المعهودة بالانفتاح على الأندية كافة التي يعتبرها شركاء له ويهدف إلى الحفاظ على مصالحها جميعا ، راجيا أن يقدر الجميع معطيات الظروف الراهنة".

أجيري يفاضل بين 30 لاعبا استعدادا لمواجهتي النيجر ونيجيريا

ذكر الإعلامي مهيب عبد الهادي أن خافير أجيري المدير الفني للمنتخب الوطني يفاضل بين 30 لاعبا لاختيار الأفضل منهم استعدادا لمواجهتي النيجر ونيجيريا في مارس المقبل.

وكشف مهيب عن بعض الأسماء والتي جاءت كالتالي : محمد الشناوي وأيمن أشرف وعمرو السولية ووليد سليمان ومحمد هاني وحسين الشحات ورمضان صبحي ومروان محسن ومحمود علاء وطارق حامد ويوسف أوباما وجنش ومحمود كهربا وعمر السعيد وأحمد أيمن منصور وباهر المحمدي وعامر عامر وأبو جبل وطاهر محمد وإسلام جابر ومحمد صلاح ومحمد النني وأحمد حجازي وأحمد المحمدي ومحمود تريزيجيه ومحمد عواد وسام مرسي وعلي غزال.

وأكد مهيب أن أجيري سيفاضل بين عبد الله السعيد وصالح جمعة.