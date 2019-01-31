انت الان تتابع تفاصيل خبر "ملوك الريمونتادا".. برشلونة يتوهج في كأس إسبانيا والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الخميس 31 يناير 2019 09:52 صباحاً - بصم نادي برشلونة على "ريمونتادا" جديدة بفوزه الساحق مساء الأربعاء، على ضيفه إشبيلية (6-1)، في المباراة التي احتضنها ملعب "كامب نو"، بإياب ربع نهائي كأس ملك إسبانيا، ليحجز مكانه في "المربع الذهبي".

وكان العملاق الكتالوني قد سقط بلقاء الذهاب في الأندلس بهدفين دون رد، لتتعقد مهمته في موقعة الإياب، لكن رفاق "البرغوث" الأرجنتيني ليونيل ميسي كانوا في الموعد، وقلبوا الطاولة رأساً على عقب أمام "الضيوف".

تقدَّم برشلونة بهدفين في الشوط الأول عن طريق البرازيلي فيليب كوتينيو، من ضربة جزاء؛ والكرواتي إيفان راكيتيتش، في الدقيقتين الـ13 والـ31 من زمن اللقاء.

وعزز "البارسا" تقدُّمه بهدفين آخرين عن طريق كوتينيو وسيرجي روبيرتو، في الدقيقتين الـ53 والـ54، قبل أن يقلص البرازيلي غويلهيرم أرانا النتيجة للفريق الأندلسي في الدقيقة الـ68.

لكن متصدر الليغا عاد ليضرب من جديد بهدفين متأخرين، أحرزهما الأوروغوياني لويس سواريز وميسي، في الدقيقتين الـ89 والـ92.

تجدر الإشارة إلى أن برشلونة يحمل لقب النسخ الأربع الأخيرة بكأس الملك، كما يحمل الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بالمسابقة المحلية، بواقع 30 لقباً.