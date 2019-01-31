شاهد.. ثلاثية تركل رفاق رونالدو خارج كأس إيطاليا

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خالد سلمان - الرياض في الخميس 31 يناير 2019 09:52 صباحاً - فجَّر نادي أتلانتا مفاجأة من العيار الثقيل بتجريد يوفنتوس من لقبه بطلاً لكأس إيطاليا لكرة القدم، عقب فوزه عليه، مساء الأربعاء، بثلاثية نظيفة، في اللقاء الذي جمع الطرفين بدور الثمانية.

أنهى أتلانتا الشوط الأول من مواجهته أمام فريق "السيدة العجوز" بهدفين متتاليين، عن طريق البلجيكي تيموثي كاستانيي والكولومبي دوفان زاباتا، في الدقيقتين الـ37 والـ39.

وحاول "البيانكونيري" العودة في النتيجة، لكن جميع محاولاته باءت بالفشل، ليستغل "أصحاب الأرض" المساحات، معززين تقدُّمهم بهدف ثالث في الدقيقة الـ86.

وهذه هي الخسارة المحلية الأولى ليوفنتوس، حامل لقب الكأس بالسنوات الأربع الأخيرة، والثالثة في مختلف المسابقات، بعد خسارتين بدوري أبطال أوروبا أمام مانشستر يونايتد الإنجليزي (0-1) ويونغ بويز السويسري (1-2).

بهذه النتيجة، ضرب أتلانتا موعداً مع فيورنتينا في نصف النهائي، بعد فوز الأخير الساحق على ضيفه روما بسبعة أهداف مقابل هدف.

وفي المواجهة الثانية من "المربع الذهبي"، ينتظر ميلان الفائزَ من مباراة جاره اللدود إنتر ميلان، صاحب 7 ألقاب، آخرها عام 2011، مع لاتسيو المتوَّج 6 مرات، آخرها عام 2013.