شكرا لقرائتكم بيراميدز يهدد الاتحاد المصري بـ «فيفا» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - القاهرة – محمد فتحي | منذ 8 ساعات في 31 يناير 2019 - اخر تحديث في 31 يناير 2019 / 09:54

اشتعلت الخلافات بين الاتحاد المصري لكرة القدم ونادي بيراميدز بعد إعلان الأخير نيته في التقدم بشكوى للاتحاد الدولي «فيفا» بداعي تحيز الأول لحامل لقب الدوري المحلي الأهلي.



وقال رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري عامر حسين انه أبلغ أندية المسابقة كافة باحتمال وجود مباريات مؤجلة عدة للأهلي خلال الموسم الجاري لمشاركته في دوري أبطال أفريقيا ولم يعترض أي ناد بما فيها بيراميدز، مشددا على أن محاولة اتهام الاتحاد بعدم الحيادية في منتصف الموسم لا يستند لحجج وتعد في إطار الحرب النفسية بين مسؤولي الأندية.

وكان مالك نادي بيراميدز تركي آل الشيخ أشار إلى أن نظام جدول الدوري المصري يقتل المنافسة لتفصيله للأهلي، مطالبا بالانتهاء من المباريات المؤجلة من الدور الأول قبل انطلاق الدوري الثاني.

ويحتل بيراميدز المركز الثاني في الدوري برصيد 39 نقطة، وهدد مسؤولو نادي بيراميدز (في بيان حصلت «الحياة» على نسخة منه) الاتحاد المصري باللجوء إلى «فيفا» والاتحاد الأفريقي «كاف» للتحيز للأهلي في ترتيب مبارياته في جدول بطولتي الدوري

والكأس المحليتين.

من جانب آخر، يفقد الزمالك في مواجهة النجوم القادمة في الدوري المصري ثلاثة من الركائز الأساسية إذ يغيب كل من حازم إمام وطارق حامد وكهربا بداعي الإيقاف، وواصل الفريق «الأبيض» مسيرته الناجحة في المسابقة بفوزه الكبير على مصر المقاصة ( 4-1) ليرتفع رصيده إلى 45 نقطة في الصدارة.