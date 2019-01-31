شكرا لقرائتكم جروس يطمئن كتيبة البدلاء فى الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى للزمالك، عودة محمود جنش لحراسة مرمى الفريق الأبيض فى مواجهة جورماهيا يوم الأحد المقبل، فى افتتاح دور المجموعات فى بطولة الكونفدرالية الإفريقية بعد غيابه عن آخر مباراتين للفريق الأبيض بالدورى للإيقاف وذلك أمام بيراميدز ومصر المقاصة حيث تواجد عماد السيد فى حراسة مرمى الأبيض فى المباراتين.

وحرص السويسرى جروس فى تدريبات أمس الأربعاء على تهنئة اللاعبين بمواصلة الانفراد بصدارة الدورى الممتاز برصيد 45 نقطة بعد الفوز على على مصر المقاصة بنتيجة 4 / 1 فى المباراة التى جرت بينهما مساء الثلاثاء باستاد بتروسبورت ضمن فعاليات الجولة العشرين للدورى وطالب جروس اللاعبين بمواصلة الانتصارات فى تلك المرحلة والتركيز على حصد أول ثلاث نقاط فى مواجهة جورماهيا خاصة إنها المباراة الافتتاحية فى المجموعة الرابعة التى تضم إلى جانبهما كلا من نصر حسين داى الجزائرى وبترو أتلتيكو الأنجولى خاصة إن ذلك الفوز فى حالة تحقيقه سيسهل الفريق مأموريته فى تلك المجموعة من بداية منافساتها.