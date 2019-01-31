شكرا لقرائتكم المصرى يسابق الزمن لحل أزمة شيكابالا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يسعى مسئولو النادي المصرى البورسعيدى لإنهاء المفاوضات مع نظرائهم بالزمالك، لضم محمود عبد الرازق شيكابالا صانع ألعاب الفريق، قبل ساعات من غلق باب القيد الشتوى الذى سيغلق في تمام الساعة 11 و 59 دقيقة مساء اليوم الخميس.

وكانت صفقة انتقال شيكابالا للمصرى البورسعيدى تعثرت في الساعات الماضية، بعدما طلب مسئولو الزمالك الحصول على 12 مليون جنيه في حالة بيع اللاعب نهائيًا و6 ملايين للإعارة، بعدما كان الاتفاق على أن يقوم المصرى بمنح اللاعب 2 مليون جنيه في حال انضمامه حتى نهاية الموسم، بخلاف تحمل المصرى قيمة فسخ عقد الفهد الأسمر مع ناديه أبولون اليونانى المقدرة بـ 20 ألف يورو.

وكان النادى البورسعيدى يسعى للحصول على خدمات شيكابالا لمدة موسم ونصف على سبيل الإعارة، بناء على طلب إيهاب جلال الذي أبدى رغبته بانضمام "شيكابالا" للمصرى خلال الفترة الحالية، فى إطار خطة تدعيم الفريق ببعض العناصر الجديدة.

أوضح السويسرى كرستيان جروس المدير الفنى للزمالك، للاعبيه إن كل من انضم لقائمة الفريق دوره قادم فى الموسم الحالى خاصة إن الأبيض يشارك فى أكثر من بطولة ويحتاج لجميع اللاعبين.

ومن المنتظر أن يستعين جروس بخدمات محمود عبد العزيز "زيزو" بجانب واحدا من الثنائى محمد عنتر أو المغربى حميد أحداد لتعويض غياب الثنائى طارق حامد وكهربا فى مباراة الفريق الأبيض أمام النجوم فى الجولة 21 من مسابقة الدورى الممتاز والمقرر لها 9 فبراير القادم بسبب إيقاف كلا من طارق حامد وكهربا عن تلك المواجهة نظرا لحصولهما على الإنذار الثالث فى مباراة المقاصة.