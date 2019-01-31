شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يغلق اليوم باب القيد الشتوى للأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يغلق اتحاد الكرة باب القيد الشتوى للاعبين فى قوائم الأندية اليوم، الخميس، بناء على تعليمات الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا". كان اتحاد الكرة فتح باب القيد أمام الأندية بداية من يناير الجارى ولمدة شهر وفقا لتعليمات الفيفا. يذكر أن هناك بعض الصفقات المعلقة التى تسعى للحسم خلال الساعات المقبلة وأهمها انتقال شيكابالا للمصرى.

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