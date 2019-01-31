مواعيد مباريات اليوم في كأس ملك إسبانيا وزايد للأندية

اسامه حافظ تقام اليوم عدة مباريات في أوروبا وكأس زايد. كأس زايد للأندية الأبطال 2018/2019

نادي مولودية الجزائر مع المريخ 08:00 مساء كأس ملك إسبانيا

جيرونا مع ريـال مدريد 10:30 مساء كأس إيطاليا

انتر ميلان مع لاتسيو 10:00 مساء

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