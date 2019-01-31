شوبير: عايز تعمل دوري صح متجمعش البطولات بس «إحنا ملوك المجاملات»

سامية شكري

وجه أحمد شوبير نائب رئيس اتحاد الكرة، رسالة إلى مجلس الجبلاية بهدف إقامة مسابقة ناجحة دون تدخل من مسئولي الأندية، الذين يعترضون الآن على نظام المسابقة وضغط المباريات.

وقال شوبير: "عايز تعمل دوري صح يجب ألا يشارك أي فريق بالدوري في البطولات العربية والأفريقية في الوقت ذاته، حتى نمنح للاعبين والأندية فرصة للراحة، ولكن "إحنا ملوك المجالات".

وتابع: أن هناك اتجاها داخل اتحاد الكرة لاختيار فرق الدوري المشاركة عربيًا أو أفريقيا منعًا لتكرار أزمة الموسم الحالي والتي شهدت حاليًا حرب التصريحات من مسئولي ضد اتحاد الكرة...