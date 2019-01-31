تعرف على مواعيد مباريات اليوم "خميس الكأس" والقنوات الناقلة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365: عشاق الساحرة المستديرة على موعد اليوم الخميس مع عدد من المباريات الهامة. الخليج 365 الرياضي يستعرض أبرز هذه المواعيد والقنوات الناقلة: كأس إيطاليا 10:00 - إنتر ميلان VS لاتسيو - القناة الناقلة: أبو ظبي. كأس ملك اسبانيا 10:30 - جيرونا VS ريال مدريد ـ القناة الناقلة: beIN SPORTS 3 HD. الدوري اليوناني 05:15 ـ أوميلوس فيلا ثلون هراكليوس VS أتروميتوس "عمرو وردة"

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