رياضة | موعد مباراة مولودية الجزائر والمريخ السوداني في البطولة العربية والقنوات الناقلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة مولودية الجزائر والمريخ السوداني في البطولة العربية والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلتقي فريق مولودية الجزائر مع المريخ السوداني، مساء يوم الخميس الموافق 31 يناير 2019 على أرضية ملعب 5 يوليو 1962، وذلك في إطار ذهاب الدور ربع النهائي ضمن فعاليات بطولة كأس زايد للأندية الأبطال.

وستنطلق مباراة مولودية الجزائر والمريخ السوداني اليوم الخميس في تمام الساعة 20:00 مساءً بتوقيت القاهرة وأيضاً الساعة 21:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

ومن المقرر أن يتم نقل مباراة فريق مولودية الجزائر الجزائري مع ضيفه فريق المريخ السوداني عبر قناة أبو ظبي الرياضية 1 HD.

وكان فريق مولودية الجزائر قد تفوق على النصر السعودي بثلاثة أهداف مقابل هدف في مباراتي دور الستة عشر من البطولة العربية للأندية.

وفي نفس الدور، تمكن فريق المريخ السوداني من إقصاء اتحاد الجزائر بنتيجة مباراتي الذهاب والإياب 4-3 ليتأهل لدور ربع النهائي ويواجه فريق آخر جزائري وهو المولودية.

ويمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة مباراة المريخ السوداني مع مولودية الجزائر في البطولة العربية عبر البث المباشر والحي على موقع الخليج 365 الرياضي.