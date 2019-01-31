شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد أبرز مباريات اليوم الخميس 31-1-2019 والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل

الخليج 365- يشهد اليوم الخميس والموافق 31 يناير 2019 عدداً من المواجهات القوية وذلك في مختلف البطولات عالمياً وبالتحديد في بطولتي كأس ملك إسبانيا وكأس إيطاليا، حيثُ يخوض ريال مدريد مباراة قوية ضد جيرونا في دور ربع نهائي بطولة الكأس. بطولة كأس زايد للأندية الأبطال: - مولودية الجزائر × المريخ السوداني: اليوم في تمام الساعة الـ8:00 بتوقيت مدينة القاهرة وستكون مذاعة عبر قناة أبو ظبي الرياضية 3 HD بصوت عامر عبدالله وأحمد الحام بطولة كأس ملك إسبانيا: جيرونا × ريال مدريد: اليوم في تمام الساعة الـ10:30 بتوقيت مدينة القاهرة وستكون مذاعة عبر قناة beIN SPORTS HD 1 FR وأيضاً قناة Arena Sport 1 HD Cro بطولة كأس إيطاليا: إنتر ميلان × لاتسيو: اليوم في تمام الساعة الـ 10:00 بتوقيت مدينة القاهرة وستكون مذاعة عبر قناة beIN Sports HD 4

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