شكرا لقرائتكم خبر عن رسمياً.. جيوفينكو هلالي لـ3 سنوات والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) وقعت إدارة نادي الهلال مع النجم الإيطالي سيباستيان جيوفينكو عقدا يمتد لـ3 مواسم حيث جرت مراسم توقيع عقد الانتقال في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية، وذلك بعد تجاوزه الفحص الطبي. وقعت إدارة نادي الهلال مع النجم الإيطالي سيباستيان جيوفينكو عقدا يمتد لـ3 مواسم حيث جرت مراسم توقيع عقد الانتقال في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية، وذلك بعد تجاوزه الفحص الطبي. ويستعد سيباستيان جيوفينكو للالتحاق بالتدريبات خلال الأيام القادمة بعد إنهاء الإجراءات الرسمية.



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