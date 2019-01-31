فيورنتينا يكرم وفادة روما 7-1

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محمد عثمان - الرياض - روما - أ ف ب | منذ 6 ساعات في 31 يناير 2019 - اخر تحديث في 31 يناير 2019 / 00:50

لحق فيورنتينا بميلان الوصيف إلى الدور نصف النهائي من مسابقة كأس إيطاليا في كرة القدم بعدما أكرم وفادة ضيفه روما 7-1 بينها هاتريك لمهاجمه الدولي فيديريكو كييزا الأربعاء على ملعب «أرتيميو فرانكي» في فلورنسا في الدور ربع النهائي.



وضرب فيورنتينا بقوة في بداية المباراة بتسجيله هدفين عبر كييزا في الدقيقتين 7 و18. وضرب فيورنتينا بقوة في بداية المباراة بتسجيله هدفين عبر كييزا في الدقيقتين 7 و18. واضطر مدرب فيورنتينا ستيفانو بيولي لتغيير مبكر عندما تعرض المدافع البرازيلي فيتور هوغو للإصابة فأشرك الفرنسي فانسان لوريني مكانه (22). وقلص المدافع الدولي الصربي ألكسندر كولاروف الفارق بعد 10 دقائق (28)، لكن الدولي الكولومبي لويس موريال أعاده إلى سابق عهده بتسجيله الهدف الثالث لأصحاب الأرض (33). قبل أن يوجه ماركو بيناسي الضربة القاضية للضيوف عندما تلقى كرة خلف الدفاع داخل المنطقة من موريال سددها قوية بيمناه بين ساقي حارس المرمى الدولي السويدي روبن أولسن (66). وأضاف كييزا هدفه الشخصي الثالث والخامس لفريقه عندما تلقى كرة عرضية من بيناسي فسبق المدافع كولاروف وهيأها لنفسه بيمناه وسددها «طائرة» بيسراه داخل المرمى (74). وأضاف الدولي الأرجنتيني جيوفاني سيميوني، الهدف السادس (80)، وختم اللاعب ذاته المهرجان بالهدف السابع (89).



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