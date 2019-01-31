شكرا لقرائتكم كلوب يدافع عن صلاح ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - انكلترا - رويترز | منذ 6 ساعات في 31 يناير 2019 - اخر تحديث في 31 يناير 2019 / 00:00

دافع يورجن كلوب مدرب ليفربول متصدر الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم عن لاعبه المصري محمد صلاح بعد التعرض لانتقادات بداعي التحايل للحصول على ركلات جزاء.



وتعرض صلاح، الذي شارك في احتساب أربع ركلات جزاء لليفربول في آخر خمس مباريات بالدوري، لانتقادات بعد سقوطه داخل المنطقة للحصول على ركلة جديدة أمام كريستال بالاس لكن الحكم جوناثان موس رفض احتساب الخطأ.

وقال كلوب للصحافيين قبل مواجهة ليستر سيتي أمس: «كل الآخرين يمكنهم فعل ذلك من وقت إلى آخر ولا أحد في الواقع يتحدث عن ذلك وتسير الأمور على ما يرام، هناك مواقف أخرى تكون أوضح ولا أحد يتحدث عنها لأن الأمر لا يتعلق بسيتي أو بيونايتد أو بليفربول أو بأرسنال أو بتشيلسي».