شكرا لقرائتكم ساري: هازارد يمكنه الرحيل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - انكلترا - رويترز | منذ 6 ساعات في 31 يناير 2019 - اخر تحديث في 30 يناير 2019 / 23:56

قال ماوريتسيو ساري مدرب تشيلسي إن لاعبه إيدن هازارد يمكنه الرحيل عن النادي المنتمي للدوري الإنكليزي الممتاز إذا أراد لكن رغم ذلك يأمل المدرب الإيطالي في بقاء لاعبه البلجيكي في ستامفورد بريدج.



وذكرت تقارير أن هازارد يبدو قريبا من الانتقال إلى ريال مدريد كما قال لاعب منتخب بلجيكا في أكتوبر الماضي إن حلمه يتمثل في اللعب مع بطل أوروبا.

ويرغب تشيلسي في تمديد تعاقده، الذي ينتهي الموسم المقبل، مع هازارد لكن النادي اللندني قد يخاطر بفقدان اللاعب مجانا بعد نهاية الموسم في 2020 لو لم يجدد عقده الحالي، وقال ساري للصحافيين قبل مواجهة بورنموث: «إيدن عمره 28 وأعتقد إذا كان يريد الرحيل يمكنه ذلك، بكل تأكيد أتمنى عكس ذلك. أتمنى استمراره هنا. إنه يملك الإمكانية ليصبح أفضل لاعب في أوروبا في الوقت الحالي».