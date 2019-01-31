شكرا لقرائتكم ليلة سوداء لسيتي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - لندن - أ ف ب | منذ 6 ساعات في 31 يناير 2019 - اخر تحديث في 31 يناير 2019 / 00:03

أمضى قطبا مدينة مانشستر ليلة سوداء بتلقي سيتي حامل اللقب هزيمته الأولى أمام مضيفه نيوكاسل منذ 2005 بنتيجة 1-2، وتعثر يونايتد للمرة الأولى منذ تولي النروجي أولي غونار سولسكاير الاشراف عليه بتعادله أمام بيرنلي على أرضه 2-2 في الثواني القاتلة في المرحلة 24 من الدوري الإنكليزي.



فعلى ملعب «سانت جيمس بارك» الذي وقف جمهوره، على غرار الملاعب الأخرى، دقيقة صمت تكريما للمهاجم الجديد لكارديف سيتي الأرجنتيني إيميليانو سالا الذي فقدت طائرته مساء الإثنين لدى عودته من فريقه السابق نانت الفرنسي، اعتقد سيتي أنه في طريقه لتحقيق فوزه التاسع تواليا في 2019 ضمن جميع المسابقات، بعدما تقدم على مضيفه في الثواني

الأولى من اللقاء.

لكن المفاجأة تحققت حين قلب نيوكاسل الطاولة في الشوط الثاني على رجال المدرب الإسباني جوسيب غوارديولا بتسجيله هدفين، محققا فوزه الأول على سيتي في المواجهات الـ23 الأخيرة بينهما في الدوري، وتحديدا منذ سبتمبر 2005.

وخلافا لليفربول الذي خرج مبكرا من مسابقتي الكأس المحليتين وبات يركز جهوده على الدوري المحلي ودوري أبطال أوروبا، لا تزال كتيبة غوارديولا تحارب على أربع جبهات بعد ان بلغ الـ «سيتيزينس» المباراة النهائية لكأس الرابطة الإنكليزية، والدور الخامس من كأس إنكلترا بعد فوزه الساحق على بيرنلي 5- صفر السبت، والدور الثاني من دوري أبطال أوروبا حيث يواجهون مهمة سهلة على الورق ضد شالكه الألماني.

وهذا الأمر سيمنح ليفربول الأفضلية على صعيد الصراع على لقب الدوري الغائب عن خزائنه منذ 1990، لاسيما أن سيتي يخوض مواجهتين صعبتين في المرحلتين المقبلتين ضد أرسنال وتشلسي الذي يلتقيه أيضا في نهائي كأس الرابطة.

وبعد أن خرج منتصرا من جميع المباريات التسع السابقة التي خاضها بقيادة سولسكاير في جميع المسابقات، كان يونايتد في طريقه للسقوط على ملعبه «أولد ترافورد» لكنه خرج من مباراته وضيفه بيرنلي بأقل الأضرار الممكنة في الثواني القاتلة بتقليصه الفارق عبر الفرنسي بول بوغبا ثم خطف التعادل في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع عبر المدافع السويدي فيكتور ليندولف.