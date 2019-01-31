شكرا لقرائتكم مولودية الجزائر يستضيف المريخ السوداني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - | منذ 6 ساعات في 31 يناير 2019 - اخر تحديث في 31 يناير 2019 / 01:09

تواصل مباريات دور ربع النهائي لبطولة كأس زايد للأندية الأبطال الركض في الملاعب العربية، بمباراة الذهاب التي ستقام اليوم الخميس بين فريقي مولودية الجزائر الجزائري والمريخ السوداني على ملعب 5 جوليه بمدنية الجزائر.



ويسعى كلا الفريقين إلى وضع قدم في منعطف نصف النهائي من البطولة، بتحقيق نتيجة إيجابية في هذه المباراة وفي مواجهة الإياب المقبلة بينهما، وتأهل فريق مولودية الجزائر إلى هذا الدور بعد فوزه في لقائي الذهاب والإياب من دور الـ 16 الماضي بثلاثة أهداف مقابل هدف على فريق النصر السعودي، بينما عبر فريق المريخ السوداني إلى هذا الدور بعد فوزه في مباراتي الذهاب والإياب بنتيجة أربعة أهداف في مقابل ثلاثة من أمام فريق اتحاد العاصمة الجزائري.