شكرا لقرائتكم الأهلى يواصل استعداداته لمواجهة سيمبا التنزانى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يواصل الفريق الاهلي تدريباته مساء اليوم ،الخميس، إستعدادته لمباراة سيمبا التنزاني المُقرر لها بعد غد السبت في الجولة الثالثة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا وهي المباراة التى يتطلع خلالها المارد الأحمر للفوز للحفاظ على قمة المجموعة الرابعة التى تضم أيضاً كلاً من شبيبة الساورة الجزائري وفيتا كلوب الكونغولي.

ومن المقرر أن تشهد مباراة بطل تنزانيا مشاركة سعد سمير اساسياً لتعويض غياب ياسر إبراهيم مدافع الفريق الذى تعرض لإصابة في مباراة وادي دجلة الأخيرة ويحتاج إلى علاج اسبوعاً حيث شارك سمير بديلاً أمام دجلة لكنه سيعود أساسياً في لقاء بطل تنزانيا.

يبدأ محمد محمود لاعب الأهلي خلال الساعات المقبلة في تنفذ برنامجه العلاجي بالنادي الاهلي بعدما عاد من ألمانيا أمس الأول ، الثلاثاء، عقب إجراء جراحة الرباط الصليبي وغضروف الركبة.

ومن المقرر أن يقضى اللاعب فترة تأهيل بالاهلي تتراوح بين أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع بعدها يعود لعرض نفسه على الطبيب الألماني الذى أجرى له الجراحة ، سيقوم الجهاز الطبي للأهلي بمتابعة حالة محمد محمود مع الطبيب الالماني بشكل مُستمر من أجل الإطمئنان على سير البرنامج العلاجي بشكل جيد.