شكرا لقرائتكم خبر عن أبرزها مباراة مروان الشوربجي ومازن هشام..م واجهات المصريين في موتور سيتي المفتوحة للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

تنطلق اليوم، الخميس، منافسات دور ال 16 ببطولة موتور سيتي الدولية المفتوحة للاسكواش، والتي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية من 29 يناير وحتى الثاني من فبراير المقبل، حيث تبلغ قيمة جوائزها المادية 75 ألف دولار .

وكان الثنائي المصري زاهد سالم ومازن هشام قد تأهلا إلى دور الـ 16 من البطولة، والذي بات يضم 5 لاعبين مصريين جاءت مواجهاتهم في ثمن نهائي البطولة كالتالي:

مروان الشوربجي x مازن هشام

عمر مسعد x كريس هانسون

محمد أبو الغار x تود هاريتي

زاهد سالم x نيكولاس مولر