خالد بيومي يهاجم اتحاد الكرة : " احنا في اتحاد بزرميط "

رضا علي هاجم المحلل والناقد الرياضي خالد بيومي الاتحاد المصري لكرة القدم بسبب المؤجلات فى الدورى . وكتب بيومي عبر صفحته الشخصية على موقع التواص الاجتماعي تويتر قائلا :" احنا في اتحاد بزرميط عندنا كاس الأمم الأفريقية والدوري مش لاقين له ميعاد ولا تاريخ بدايه من نهابه المباريات الموجله لسه قدامها شهر والي الان مش فاهمين مين مع مين واضاف : سؤالي ايه الهدف من كاس مصر بجد شئ يدعو للتساؤل او نمرض ونسكت " .

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