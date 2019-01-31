طارق سليمان: لا توجد أزمة في حراس الأهلي.. والسوشيال ميديا لن تحركنا

محمد سمير
أكد طارق سليمان، ثقته التامة في قدرات حراس مرمى الأهلي؛ رغم الانتقادات التي يتعرضون لها في الفترة الأخيرة.
وقال "سليمان"، عبر برنامج "نمبر وان"، "لا أعرف لماذا يتردد من وقت لآخر قصة جديدة.. ما الأزمة؟ الأهلي يضم بين صفوفه حارسين شاركا في كأس العالم، الأخطاء موجودة وعديدة في كل الدوريات".
وأضاف مدرب حراس الأهلي، "البعض يبالغ في تقدير الأخطاء والمشاكل الصغيرة، هذا طبيعي في كرة القدم، نحاول بالطبع تقليل الأخطاء، ولكنها لا تعني وجود أزمة، وأنه لا يوجد حراس في مصر والأهلي".
وتابع: "حراس الأهلي بخير ويعتبرون من الأفضل...
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