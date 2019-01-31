ملف الأربعاء.. نقل مباراة الأهلي والزمالك.. ومنصب عفيفي في بيراميدز

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:
شهد يوم أمس الأربعاء العديد من الأحداث الهامة التي نستعرضها في التقرير التالي:
انتقالات 2018.. مصر الـ21 عالميًا في الإنفاق.. والسعودية تتفوق على الصين في الخسارة
اتحاد السلة يقرر نقل مباريات الزمالك خارج ملعبه.. واستدعاء مدرب الأهلي للتحقيق
الأهلي يتعاقد مع دونجا "الإعلاميين" 4 سنوات ونصف
جروس يستكمل قائمة الزمالك الأفريقية بضم 4 لاعبين
بيراميدز يعلن تعيين أحمد عفيفي متحدثًا رسميًا للنادي
إنبي يتعادل مع المقاولون سلبيًا
جور ماهيا يفوز في الدوري المحلي استعدادًا لمواجهة الزمالك
تقارير: "قد تخص سالا".. العثور على حطام طائرة بالقرب من الساحل الفرنسي
تقرير.. صفقة بيراميدز المقبلة.. الزمالك يرفض طلب آل الشيخ.. وتراوري يهدد الأجنبي الرابع
تقارير تركية تعلن حالة طوارئ في جالاتا سراي لضم تريزيجيه.. واللاعب يكشف رغبته
تقرير.. الأهلي مع لاسارتي.. 4 ملامح في 6 مباريات
مران الأهلي.. حمدي فتحي يواصل التأهيل وجلسة علاج طبيعي لرمضان
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