رياضة | مواعيد أهم مباريات اليوم الخميس والقنوات الناقلة لها

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مواعيد أهم مباريات اليوم الخميس والقنوات الناقلة لها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يشهد اليوم الخميس والموافق 31 يناير 2019 عدداً من المواجهات القوية وذلك في مختلف البطولات عالمياً وبالتحديد في بطولتي كأس ملك إسبانيا وكأس إيطاليا، حيثُ يخوض ريال مدريد مباراة قوية ضد جيرونا في دور ربع نهائي بطولة الكأس. لذا؛ نرصد لكم عبر موقع "الخليج 365 الرياضي" مواعيد أهم هذه المواجهات والقنوات الناقلة لها. بطولة كأس زايد للأندية الأبطال: - مولودية الجزائر × المريخ السوداني: اليوم في تمام الساعة الـ8:00 بتوقيت مدينة القاهرة وستكون مذاعة عبر قناة أبو ظبي الرياضية 3 HD بصوت عامر عبدالله وأحمد الحام بطولة كأس ملك إسبانيا: جيرونا × ريال مدريد: اليوم في تمام الساعة الـ10:30 بتوقيت مدينة القاهرة وستكون مذاعة عبر قناة beIN SPORTS HD 1 FR وأيضاً قناة Arena Sport 1 HD Cro بطولة كأس إيطاليا: إنتر ميلان × لاتسيو: اليوم في تمام الساعة الـ 10:00 بتوقيت مدينة القاهرة وستكون مذاعة عبر قناة beIN Sports HD 4

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