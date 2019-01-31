رياضة | ميسي يحقق رقما استثنائيا مع برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ميسي يحقق رقما استثنائيا مع برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اكتسح فريق برشلونة الإسباني نظيره إشبيلية بنصف دستة أهداف مقابل هدف مساء اليوم في إياب ربع نهائي بطولة كأس ملك إسبانيا.

وتأهل برشلونة بشكل رسمي للدور نصف النهائي بمجموع مبارياتي الذهاب والعودة 6-3 بعدما خسر في لقاء الذهاب بهدفين دون رد.

ذكر موقع أوبتا المتخصص في رصد الاحصائيات، أن ليونيل ميسي نجم برشلونة لا يزال يواصل مسلسل تسجيل الأرقام مع البرسا بعدما سجل هدف جديد.

واشار الموقع، إلي أن ميسي شارك في 23 مباراة من أصل 26 مباراة هذا الموسم بجميع المسابقات، سجل 26 هدف وصنع 14 آخرين أكثر من أي لاعب آخر في الليجا هذا الموسم