شكرا لقرائتكم خبر عن ليس ديبالا.. ريال مدريد يريد ضم نجم يوفنتوس والان مع التفاصيل
كشفت تقارير صحفية إسبانية، اليوم الأربعاء عن رغبة نادي ريال مدريد برئاسة فلورنتينو بيريز في التعاقد مع جواو كانسلو ظهير أيمن نادي يوفنتوس وذلك خلال الفترة المقبلة.
وقالت صحيفة "دون بالون" الإسبانية، أن بيريز يعلم جيداً بخطوة رحيل الظهير الأيسر مارسيلو للعب بجانب كريستيانو رونالدو في البيانكوري لذا؛ يدرس بقوة ضم كانسلو نظراً لحاجة الفريق إليه.
وكانت إدارة نادي ريال مدريد قد أبدت رغبتها في التعاقد مع باولو ديبالا مهاجم يوفنتوس وذلك لتدعيم خط هجوم الفريق الذي تأثر كثيراً برحيل البرتغالي رونالدو.
ويلعب كانسلو أيضاً كجناح وأصبح من العناصر العهامة في فريق أليجري، وأشارت الصحيفة الإسبانية أن كانسلو كان من بين اهتمامات برشلونة حيثُ أراد ضمه مقابل 60 مليون يورو.
يُذكر فأن جواو كانسلو سبق له اللعب في صفوف بنفيكا وفالنسيا وقضى فترة إعارة مع إنتر ميلان وتعاقد معه يوفنتوس في الصيف الماضي.
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