شكرا لقرائتكم خبر عن ميسي يفجرها: هدفنا الفوز بكل البطولات والان مع التفاصيل

الخليج 365- أطلق النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم برشلونة الإسباني تصريحًا مثيرًا عقب الفوز الكاسح للبارسا على إشبيلية بنتيجة 6-1 ، والصعود للدور نصف النهائي بكأس ملك إسبانيا.

وأكد ميسي في تصريحاته التي نقلتها صحيفة سبورت الإسبانية أن فريقه يريد الفوز بجميع المسابقات التي يشارك فيها ولا يتخلى عن الكأس ، كما توقع البعض.

وقال ميسي: لقد قيل أننا رمينا الكأس، ولم نكن نرغب في ذلك ، أو ربما أُسيء تفسير رسالتي في بداية الموسم ، لكن هذا مستحيل أبدًا ، هذا الفريق يناضل دائمًا من أجل الثلاثية، إنه واجب كل موسم، نحن لا نرمي أي لقب.

وعن تسجيل هدفه الخمسين بالكأس ، قال ميسي: كان لدي فرصتين أمام المرمى، لكنني فشلت في ذلك، ولحسن الحظ جاء الهدف من سواريز الذي منحنا السلام، ثم سجلت أنا بعد أن حسمت الأمور ، قدمنا مباراة رائعة وتأهلنا للدور القادم.

وتابع: لم يكن الأمر سهلاً، لأنهم كانوا خطيرين، ولكن ركلة الجزاء التي اوقفها سيلسن كانت حاسمة، لأنهم لو سجلوا، كانت المباراة سوف تصبح معقدة للغاية.

وحول قراره بالسماح لكوتينيو بتسديد ركلة الجزاء ، قال ميسي: كوتينيو كان حريصاً على تسديد الركلة ووافقت على ذلك ، وأنا سعيد لأنه سجل ، لأن مع هدفه بدأ كل شيء.