شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح محسن يقود هجوم الأهلي المصري أمام سيمبا والان مع التفاصيل

الخليج 365- بات صلاح محسن لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري، قريبا من قيادة الهجوم في المباراة المقبلة أمام سيمبا التنزاني. ويستضيف الأهلي نظيره سيمبا التنزاني يوم السبت المقبل على ستاد برج العرب بالإسكندرية في الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا. ويفضل لاسارتي الدفع بالنيجيري جونيور أجاي في مركز الجناح ليعوض غياب رمضان صبحي المصاب في العضلة الأمامية، فيما يقود صلاح محسن خط الهجوم. وكان رمضان قد تعرض للإصابة بإجهاد في العضلة الأمامية خلال مباراة الأهلي الماضية أمام وادي دجلة والتي انتهت لصالح الفريق الأحمر بهدفين مقابل هدف، حيث خرج في الدقيقة 70 وحل زميله صلاح محسن بديلا له.

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