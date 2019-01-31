شكرا لقرائتكم خبر عن برشلونة يحسم آخر صفقاته الشتوية والان مع التفاصيل
الخليج 365- أصبح نادي برشلونة الإسباني على استعداد لإبرام آخر صفقاته في فترة الانتقالات الشتوية الحالية، من خلال ضم جابرييل نوافيز مهاجم فريق ساو باولو البرازيلي.
وأبرمت إدارة نادي برشلونة 4 تعاقدات خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية حيثُ ضم كلا من، جيسون موريلو وكيفين برنس بواتينج وفرينكي دي يونج وجان كلير توديبو.
وأشارت تقارير حسبما أوردته صحيفة "سبورت" الكتالونية أن نوافيز اتجه إلى إسبانيا، صباح الأربعاء، تمهيدا للخضوع للكشف الطبي في برشلونة والانتقال إلى صفوفه في الانتقالات الحالية.
فيما وصل نادي برشلونة لاتفاق مع ساو باولو على ضم اللاعب على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد حتى نهاية الموسم المقبل، مع أحقية الشراء عقب نهاية فترة الإعارة.
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