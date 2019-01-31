الان تتابع مشاهدة مباراة انتر ميلان ولاتسيو بث مباشر في ربع نهائي كأس إيطاليا والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل روما- الخليج 365:

يلتقي مساء اليوم الخميس الموافق 31-1-2019 فريقا انتر ميلان الايطالي وفريق لاتسيو في ربع نهائي كأس إيطاليا 2018/2019 وذلك على ملعب سان سيرو.

مشاهدة مباراة انتر ميلان ولاتسيو بث مباشر في ربع نهائي كأس إيطاليا

وظهر الانتر بوجه شاحب بعد خطة جديدة ومفاجآت على مستوى العناصر التي بدأت خلال مباراته السابقة في الدوري الايطالي من قبل المدرب لوتشيانو سباليتي الذي عاد ليثير الجدل مرة أخرى الأمر الذي أدى لخسارة الفريق أمام تورينو.

مشاهدة مباراة انتر ميلان ولاتسيو بث مباشر في ربع نهائي كأس إيطاليا

ولم ينجح إنتر بخطته غير المعتادة في خلق المحاولات بالشكل الذي أراده، حيث لعب بخطة 3/5/2 بدون أجنحة مما عطل كثيرًا من تحرك لاعبيه.

مشاهدة مباراة انتر ميلان ولاتسيو بث مباشر في ربع نهائي كأس إيطاليا

ويحاول الفريق من خلال مباراة اليوم أمام لاتسيو إسعاد جماهيره وركزت الصحف الإيطالية الصادرة أمس الأول الثلاثاء على الشبح الذي يواجه لوتشيانو سباليتي، المدير الفني لإنتر ميلان، والذي يعد مستقبله على المحك، حال فشل في الفوز بلقب كأس إيطاليا.

مشاهدة مباراة انتر ميلان ولاتسيو بث مباشر في ربع نهائي كأس إيطاليا

وعنونت صحيفة “لاجازيتا ديللو سبورت”: بركان إنتر ميلان: سباليتي، الكأس أو سيرحل، شبح كونتي يبقى موجودًا.. تشانج يجتمع مع المديرين والمدرب على الطاولة، إنه يريد الفوز باللقب أو سيكون هناك تغيير بنهاية الموسم.

مشاهدة مباراة انتر ميلان ولاتسيو بث مباشر في ربع نهائي كأس إيطاليا

موعد مباراة انتر ميلان ولاتسيو في ربع نهائي كأس إيطاليا والقنوات الناقلة

البطولة: كأس إيطاليا 2018/2019

المباراة: انتر ميلان ضد لاتسيو ربع النهائي

الملعب: ملعب سان سيرو ( جوزيبي مياتزا )

التوقيت: اليوم الخميس الموافق 31-1-2019 في تمام الساعة الحادية عشر مساء بتوقيت مكة المكرمة.

موعد المباراة :

10:00 مساءاً بتوقيت مصر .

10:00 مساءاً بتوقيت فلسطين .

10:00 مساءاً بتوقيت الأردن.

10:00 مساءاً بتوقيت سوريا .

10:00 مساءاً بتوقيت لبنان .

11:00 مساءاً بتوقيت العراق .

10:00 مساءاً بتوقيت السودان .

11:00 مساءاً بتوقيت اليمن .

10:00 مساءاً بتوقيت ليبيا .

9:00 مساءاً بتوقيت تونس .

9:00 مساءاً بتوقيت الجزائر .

9:00 مساءاً بتوقيت المغرب .

12:00 مساءاً بتوقيت الإمارات.

11:00 مساءاً بتوقيت البحرين.

12:00 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان.

11:00 مساءاً بتوقيت الكويت .

11:00 مساءاً بتوقيت قطر.

8:00 مساءاً بتوقيت موريتانيا.

11:00 مساءاً بتوقيت جزر القمر .

8:00 مساءاً بتوقيت غرينتش GMT .

القنوات الناقلة:

beIN SPORTS HD 3

BTV Action

beIN SPORTS HD 1 FR

Arena Sport 1 HD Cro